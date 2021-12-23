Двойной юбилей. В России прошли мероприятия, посвященные 75-летию отечественного хоккея

ТАСС, 23 декабря. Юбилей отечественного хоккея был отмечен проведением "хоккейного марафона" по всей России. В Москве же прошел ретроматч, посвященный дню рождения "Спартака", который также приходится на 22 декабря.

22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. В рамках празднования 75-летия этой даты во всех 11 часовых поясах России прошли матчи "хоккейного марафона". Начался он в Петропавловске-Камчатске в 19:30 по местному времени (10:30 мск) игрой чемпиона Камчатского края "Тымлата" и вилючинского "Океана" - обладателя Кубка командующего подводными силами Тихоокеанского флота. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, по буллитам победил "Океан".

Через час эстафету принял Южно-Сахалинск, где между собой сыграли детские команды "Кристалл-2007" и "Сахалин-2008". Далее во Владивостоке в дальневосточном дерби Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) "Адмирал" выиграл у "Сахалинских Орланов" (3:2), а в еще одном матче ЮХЛ в Чите "Сибирь" обыграла "Манул" (7:1).

Позднее "марафон" приняла Высшая хоккейная лига, в рамках которой прошло два матча: "Ермак" - ЦСК ВВС и "Сокол" - "Дизель". В Омске в игре Париматч - Молодежной хоккейной лиги "Омские Ястребы" обыграли со счетом 2:0 "Сибирских Снайперов", а в Женской хоккейной лиге "Агидель" со счетом 4:0 обыграла "Белых медведиц". В Саратове в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги сыграли "Кристалл" и новочебоксарский "Сокол".

Не обошел стороной "марафон" и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ): СКА у себя дома в Санкт-Петербурге выиграл у ЦСКА. Завершился же "хоккейный марафон" в Калининграде, где друг с другом в матче за приз "Золотой шайбы" сыграли "Спартак-Феникс - 2008" и "Янтарная Звезда - 2007".

"Спартак" и Гагарин

Еще один матч прошел вне "хоккейного марафона", однако к теме юбилея имел прямое отношение. "Спартак" играл в ретроматче КХЛ против "Салавата Юлаева". Встреча прошла малой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники", ее тематика касалась начала 60-х годов XX века и, в частности, покорения космоса Юрием Гагариным.