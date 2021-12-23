Двойной юбилей. В России прошли мероприятия, посвященные 75-летию отечественного хоккея

ТАСС, 23 декабря. Юбилей отечественного хоккея был отмечен проведением "хоккейного марафона" по всей России. В Москве же прошел ретроматч, посвященный дню рождения "Спартака", который также приходится на 22 декабря.
22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. В рамках празднования 75-летия этой даты во всех 11 часовых поясах России прошли матчи "хоккейного марафона". Начался он в Петропавловске-Камчатске в 19:30 по местному времени (10:30 мск) игрой чемпиона Камчатского края "Тымлата" и вилючинского "Океана" - обладателя Кубка командующего подводными силами Тихоокеанского флота. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, по буллитам победил "Океан".
Через час эстафету принял Южно-Сахалинск, где между собой сыграли детские команды "Кристалл-2007" и "Сахалин-2008". Далее во Владивостоке в дальневосточном дерби Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) "Адмирал" выиграл у "Сахалинских Орланов" (3:2), а в еще одном матче ЮХЛ в Чите "Сибирь" обыграла "Манул" (7:1).
Позднее "марафон" приняла Высшая хоккейная лига, в рамках которой прошло два матча: "Ермак" - ЦСК ВВС и "Сокол" - "Дизель". В Омске в игре Париматч - Молодежной хоккейной лиги "Омские Ястребы" обыграли со счетом 2:0 "Сибирских Снайперов", а в Женской хоккейной лиге "Агидель" со счетом 4:0 обыграла "Белых медведиц". В Саратове в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги сыграли "Кристалл" и новочебоксарский "Сокол".
Не обошел стороной "марафон" и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ): СКА у себя дома в Санкт-Петербурге выиграл у ЦСКА. Завершился же "хоккейный марафон" в Калининграде, где друг с другом в матче за приз "Золотой шайбы" сыграли "Спартак-Феникс - 2008" и "Янтарная Звезда - 2007".
"Спартак" и Гагарин
Еще один матч прошел вне "хоккейного марафона", однако к теме юбилея имел прямое отношение. "Спартак" играл в ретроматче КХЛ против "Салавата Юлаева". Встреча прошла малой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники", ее тематика касалась начала 60-х годов XX века и, в частности, покорения космоса Юрием Гагариным.
Красно-белые приехали на игру на ретроавтобусе и сыграли в форме, в которой команда выступала в чемпионате СССР сезона-1964/65 (белый свитер с красной полосой посередине). В подтрибунных помещениях зрители могли посмотреть на фрагменты из жизни той эпохи: работу в конструкторском бюро, проектировавшем космические корабли, новогодний "Голубой огонек", переезд из коммуналок в "хрущевские" пятиэтажки.
Результат самой игры также праздника не испортил. Красно-белые успешно отыгрались в третьем периоде при счете 1:2 и победили в серии буллитов.
"Эмоции отличные, когда команда выигрывает, особенно в такой ситуации, когда немало приболевших. Хотелось бы поздравить и болельщиков, и ветеранов, - сказал после игры главный тренер "Спартака" Борис Миронов. - Понятно, что сегодня были дополнительные эмоции: присутствовали ветераны "Спартака", ребята понимали, что нельзя было ударить в грязь лицом. Принесли легендам удовольствие, я общался с ними, но эта игра уже в истории".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|41
|20
|3
|3
|4
|2
|9
|126-86
|58
|2
|Йокерит
|42
|18
|5
|2
|2
|4
|11
|124-102
|56
|3
|ЦСКА
|41
|16
|7
|3
|1
|3
|11
|101-89
|56
|4
|Динамо М
|40
|22
|2
|2
|1
|2
|11
|132-95
|55
|5
|Северсталь
|40
|15
|3
|5
|2
|4
|11
|99-90
|52
|6
|Локомотив
|41
|17
|3
|1
|3
|5
|12
|99-88
|50
|7
|Спартак
|42
|16
|5
|1
|2
|1
|17
|105-105
|47
|8
|Динамо Мн
|41
|15
|4
|0
|4
|4
|14
|118-125
|46
|9
|Торпедо
|40
|18
|1
|0
|3
|3
|15
|103-94
|44
|10
|Сочи
|40
|12
|4
|1
|3
|1
|19
|94-110
|38
|11
|Витязь
|40
|8
|1
|2
|5
|6
|18
|98-123
|33
|12
|Динамо Р
|40
|9
|2
|1
|5
|3
|20
|78-121
|32
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|40
|24
|3
|4
|0
|1
|8
|142-97
|63
|2
|Трактор
|42
|17
|5
|6
|1
|2
|11
|121-104
|59
|3
|Салават Юлаев
|41
|21
|3
|1
|3
|1
|12
|114-82
|54
|4
|Ак Барс
|40
|17
|3
|4
|0
|5
|11
|99-90
|53
|5
|Авангард
|40
|20
|2
|1
|1
|1
|15
|114-91
|48
|6
|Сибирь
|41
|17
|2
|3
|1
|3
|15
|90-85
|48
|7
|Барыс
|40
|12
|3
|3
|2
|2
|18
|104-119
|40
|8
|Автомобилист
|40
|14
|2
|1
|3
|2
|18
|116-108
|39
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|2
|2
|2
|3
|18
|96-116
|39
|10
|Амур
|42
|10
|2
|4
|2
|3
|21
|77-103
|37
|11
|Адмирал
|40
|7
|0
|3
|3
|2
|25
|66-125
|25
|12
|Куньлунь
|40
|7
|1
|1
|1
|5
|25
|30-158
|24