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КХЛ

Двойной юбилей. В России прошли мероприятия, посвященные 75-летию отечественного хоккея

В честь празднования этой даты организовали "хоккейный марафон", а в Москве "Спартак", также появившийся 75 лет назад, провел ретроматч в рамках КХЛ
Данила Квартальнов ("Спартак") и Александр Кадейкин ("Салават Юлаев") Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Данила Квартальнов ("Спартак") и Александр Кадейкин ("Салават Юлаев")
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Юбилей отечественного хоккея был отмечен проведением "хоккейного марафона" по всей России. В Москве же прошел ретроматч, посвященный дню рождения "Спартака", который также приходится на 22 декабря.

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22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. В рамках празднования 75-летия этой даты во всех 11 часовых поясах России прошли матчи "хоккейного марафона". Начался он в Петропавловске-Камчатске в 19:30 по местному времени (10:30 мск) игрой чемпиона Камчатского края "Тымлата" и вилючинского "Океана" - обладателя Кубка командующего подводными силами Тихоокеанского флота. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8, по буллитам победил "Океан".

Через час эстафету принял Южно-Сахалинск, где между собой сыграли детские команды "Кристалл-2007" и "Сахалин-2008". Далее во Владивостоке в дальневосточном дерби Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) "Адмирал" выиграл у "Сахалинских Орланов" (3:2), а в еще одном матче ЮХЛ в Чите "Сибирь" обыграла "Манул" (7:1).

Позднее "марафон" приняла Высшая хоккейная лига, в рамках которой прошло два матча: "Ермак" - ЦСК ВВС и "Сокол" - "Дизель". В Омске в игре Париматч - Молодежной хоккейной лиги "Омские Ястребы" обыграли со счетом 2:0 "Сибирских Снайперов", а в Женской хоккейной лиге "Агидель" со счетом 4:0 обыграла "Белых медведиц". В Саратове в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги сыграли "Кристалл" и новочебоксарский "Сокол".

Не обошел стороной "марафон" и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ): СКА у себя дома в Санкт-Петербурге выиграл у ЦСКА. Завершился же "хоккейный марафон" в Калининграде, где друг с другом в матче за приз "Золотой шайбы" сыграли "Спартак-Феникс - 2008" и "Янтарная Звезда - 2007".

"Спартак" и Гагарин

Еще один матч прошел вне "хоккейного марафона", однако к теме юбилея имел прямое отношение. "Спартак" играл в ретроматче КХЛ против "Салавата Юлаева". Встреча прошла малой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники", ее тематика касалась начала 60-х годов XX века и, в частности, покорения космоса Юрием Гагариным.

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Красно-белые приехали на игру на ретроавтобусе и сыграли в форме, в которой команда выступала в чемпионате СССР сезона-1964/65 (белый свитер с красной полосой посередине). В подтрибунных помещениях зрители могли посмотреть на фрагменты из жизни той эпохи: работу в конструкторском бюро, проектировавшем космические корабли, новогодний "Голубой огонек", переезд из коммуналок в "хрущевские" пятиэтажки.

Результат самой игры также праздника не испортил. Красно-белые успешно отыгрались в третьем периоде при счете 1:2 и победили в серии буллитов.

"Эмоции отличные, когда команда выигрывает, особенно в такой ситуации, когда немало приболевших. Хотелось бы поздравить и болельщиков, и ветеранов, - сказал после игры главный тренер "Спартака" Борис Миронов. - Понятно, что сегодня были дополнительные эмоции: присутствовали ветераны "Спартака", ребята понимали, что нельзя было ударить в грязь лицом. Принесли легендам удовольствие, я общался с ними, но эта игра уже в истории".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА412033429126-8658
2Йокерит4218522411124-10256
3ЦСКА4116731311101-8956
4Динамо М4022221211132-9555
5Северсталь401535241199-9052
6Локомотив411731351299-8850
7Спартак4216512117105-10547
8Динамо Мн4115404414118-12546
9Торпедо4018103315103-9444
10Сочи401241311994-11038
11Витязь40812561898-12333
12Динамо Р40921532078-12132
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург402434018142-9763
2Трактор4217561211121-10459
3Салават Юлаев4121313112114-8254
4Ак Барс401734051199-9053
5Авангард4020211115114-9148
6Сибирь411723131590-8548
7Барыс4012332218104-11940
8Автомобилист4014213218116-10839
9Нефтехимик401322231896-11639
10Амур421024232177-10337
11Адмирал40703322566-12525
12Куньлунь40711152530-15824
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