Виталий Смирнов планирует посетить Олимпийские игры в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов собирается посетить зимние Игры 2022 года в Пекине. Об этом он сообщил ТАСС.

Для 86-летнего Смирнова Игры в Китае станут 29-ми. Почетный президент ОКР был членом Международного олимпийского комитета на протяжении 44 лет (1971-2015).

"Да, планирую. У меня это будут 29-е Олимпийские игры, - сказал Смирнов. - Я пропустил Игры в Токио впервые за 60 лет, был на всех Олимпиадах с Рима-1960, и это могла быть моя 30-я юбилейная Олимпиада, но вмешалась ситуация с коронавирусом".

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.