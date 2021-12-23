Александр Медведев: россиянам нужно привлечь в Пекин больше игроков, вернувшихся из НХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерам сборной России стоит привлечь в состав на Олимпийские игры больше игроков, вернувшихся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

В среду НХЛ объявила о том, что ее игроки не выступят на Олимпиаде 2022 года. Соревнования в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

"Думаю, стоит подключить тех, кто вернулся из НХЛ в этом сезоне, - это, если я не ошибаюсь, порядка десятка игроков. Перед Олимпиадой никого не научишь играть, главное, правильно расставить игроков. И я очень верю, что тренерский штаб так же хорошо сработает, как это произошло в Пхёнчхане", - сказал Медведев.

Перед началом и в течение нынешнего сезона в КХЛ вернулись из НХЛ, в частности, форварды Никита Гусев, Артем Анисимов, Кирилл Семенов, Анатолий Голышев. На предыдущей Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, проходившей также без игроков НХЛ, победила сборная России.