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Международная федерация смешанных единоборств подписала кодекс WADA

Членом IMMAF является Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России

ТАСС, 23 декабря. Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) подписала кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Любая организация, имеющая серьезную значимость в спорте, может подать заявку в WADA для подписания кодекса.

"WADA радо приветствовать Международную федерацию смешанных единоборств. Мы особенно хотели бы отметить усилия, которые были предприняты IMMAF для достижения этой цели. Чтобы получить одобрение в соответствии с условиями пересмотренной политики, федерации необходимо было пройти через строгий процесс. Это позитивный шаг для IMMAF и ее спортсменов, которые теперь будут пользоваться защитой, предоставляемой кодексом", - сказал президент WADA Витольд Банька.

Членом IMMAF является Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России.

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