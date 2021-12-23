Международная федерация смешанных единоборств подписала кодекс WADA

ТАСС, 23 декабря. Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) подписала кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Любая организация, имеющая серьезную значимость в спорте, может подать заявку в WADA для подписания кодекса.

"WADA радо приветствовать Международную федерацию смешанных единоборств. Мы особенно хотели бы отметить усилия, которые были предприняты IMMAF для достижения этой цели. Чтобы получить одобрение в соответствии с условиями пересмотренной политики, федерации необходимо было пройти через строгий процесс. Это позитивный шаг для IMMAF и ее спортсменов, которые теперь будут пользоваться защитой, предоставляемой кодексом", - сказал президент WADA Витольд Банька.

Членом IMMAF является Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России.