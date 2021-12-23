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Фигуристы Мишина и Галлямов удовлетворены прокатом короткой программы на чемпионате России

За свое выступление спортсмены получили 83,74 балла
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов считают удовлетворительным свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал журналистам Галлямов.

Мишина и Галлямов получили за короткую программу 83,74 балла.

"Начало положено, первый день завершился удачно, мы довольны. Есть куда дорабатывать, время еще есть. Сегодня можно назвать прокат удовлетворительным. Завтра передохнем, послезавтра с новыми силами на произвольную программу", - сказал Галлямов.

"Приятно выступить на домашней арене, в Санкт-Петербурге. Прошлый прокат здесь был у нас не очень удачным. Хочется подарить новогоднее настроение", - добавила Мишина.

Спортивные пары выступят с произвольными программами в субботу.

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