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Летние олимпийские виды спорта

Покровская не исключает возвращения в спорт синхронисток, завершивших карьеру после Токио

Об этом главный тренер сборной России сообщила во время шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объявившие об уходе из спорта олимпийские чемпионки Игр в Токио еще могут вернуться в синхронное плавание. Об этом во время шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию "Отражение звезд" заявила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

В Токио олимпийскими чемпионками стали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. О продолжении карьеры пока заявили Колесниченко и Чигирева, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина своего решения еще не объявила.

"А почему бы и нет? - сказала Покровская про возможное возвращение в спорт синхронисток, которые уже объявили о завершении карьеры. - Двери для всех открыты. Но кто вернется - не знаю, это их личное дело, все зависит от того, как они будут выстраивать дальше свою личную жизнь".

Тренер отметила, что подготовка к новому сезону уже началась. "Работа кипит, - сказала Покровская. - Очерчен ли круг претенденток? Я не люблю очерчивать и намечать, я живу сегодняшним днем. Сегодня в тренировках есть трудности и мы их преодолеваем. Давайте жить по-божески - жить одним днем, но задумываться о будущем".

Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию состоялось в 18-й раз, авторами проекта являются трехкратные олимпийские чемпионки, многократные чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина.

Российские синхронистки не проигрывают на Олимпийских играх с 2000 года.

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Летние олимпийские виды спортаПокровская, Татьяна Николаевна
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