Покровская не исключает возвращения в спорт синхронисток, завершивших карьеру после Токио

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объявившие об уходе из спорта олимпийские чемпионки Игр в Токио еще могут вернуться в синхронное плавание. Об этом во время шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию "Отражение звезд" заявила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

В Токио олимпийскими чемпионками стали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. О продолжении карьеры пока заявили Колесниченко и Чигирева, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина своего решения еще не объявила.

"А почему бы и нет? - сказала Покровская про возможное возвращение в спорт синхронисток, которые уже объявили о завершении карьеры. - Двери для всех открыты. Но кто вернется - не знаю, это их личное дело, все зависит от того, как они будут выстраивать дальше свою личную жизнь".

Тренер отметила, что подготовка к новому сезону уже началась. "Работа кипит, - сказала Покровская. - Очерчен ли круг претенденток? Я не люблю очерчивать и намечать, я живу сегодняшним днем. Сегодня в тренировках есть трудности и мы их преодолеваем. Давайте жить по-божески - жить одним днем, но задумываться о будущем".

Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию состоялось в 18-й раз, авторами проекта являются трехкратные олимпийские чемпионки, многократные чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина.

Российские синхронистки не проигрывают на Олимпийских играх с 2000 года.