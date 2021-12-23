Фигурист Морозов не связывает с нервами ошибку на поддержке в короткой программе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ошибка при исполнении поддержки, допущенная Владимиром Морозовым и Евгенией Тарасовой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию, не обусловлена нервами. Такое мнение журналистам высказал Морозов.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. За короткую программу Тарасова и Морозов получили 78,68 балла и занимают третье место.

"По поводу ошибки - начала раскачиваться позиция, вот и все. Какие нервы? Все основные элементы сделаны", - сказал Морозов.

Также Морозов выразил сожаление по поводу отмены финала Гран-при. "Жалко, что отменили финал Гран-при. Все готовились, его отменили за четыре-пять дней до вылета. Мы должны были быть на пике формы, выходишь на него, а соревнований нет, в итоге не реализовываешься - получается долгая подготовка к чемпионату России", - добавил он.

Финал Гран-при должен был состояться в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Турнир был отменен Международным союзом конькобежцев в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса.

Произвольную программу пары представят 25 декабря.