"Адреналинчик", кровь и слезы. Стартовал чемпионат России по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию, стартовавший 23 декабря на ледовой арене "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, определил первых лидеров олимпийского отбора. С короткими программами выступили одиночники, танцоры и спортивные пары. Тон турниру задал Александр Самарин - именно серебряному призеру чемпионата Европы - 2019 выпал жребий выступать первым. Вот только пообщаться с журналистами фигурист смог чуть ли не самым последним, поскольку медикам понадобилось время, чтобы остановить у спортсмена кровотечение и наложить стяжку на рану на подбородке. Самарин ударился лицом при падении с четверного флипа, но если само падение - норма для фигурного катания, то кровотечение на льду - не особо. Однако и турнир исключительный, ведь именно в колыбели российского фигурного катания в ближайшие три дня определится костяк олимпийской сборной на Игры в Пекине.

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Сам Самарин очень адекватно оценил как травму, так и свой результат. "Все в порядке, необычно, но в порядке. Рассек, заклеили, стянули стяжками, но ничего страшного. Несмотря на падение, прыжок был докрученным, остальное было исполнено чисто". По итогам короткой программы Самарин занимает шестое место. Лидирует Евгений Семененко, набравший в короткой программе 98,03 балла, вторым идет Марк Кондратюк (97,77), третьим - Макар Игнатов (95,84). Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда показал пятый результат (94,26). Семененко постарался сразу очертить желаемую тему для беседы со СМИ - в его голове сейчас только произвольная программа, что логично, ведь шанс попасть на Игры у недавнего дебютанта чемпионата мира вполне осязаемый, главное - не допустить ошибок в самый ответственный момент. Наступит он уже в пятницу - Семененко выступит последним, поскольку в связи с ковидной ситуацией было принято решение отказаться от жеребьевки перед произвольной программой, а спортсмены выступят в обратном порядке относительно занимаемых позиций после короткой программы. Без эмоций отнесся к своему результату и Кондратюк. "Как обычно, было волнительно, но эмоций особо никаких - еще завтра нужно кататься. Все непредсказуемо, все может измениться". Игнатов нашел в своем катании шероховатости и четко определил зоны ответственности. Его обязанность - кататься, судей - оценивать, "и все это не должно пересекаться". Коляда оставил общение с журналистами "на потом". "То ли улыбаться, то ли плакать" Тройку лидеров в танцах на льду в определенной мере можно было предсказать - первый результат с достаточно щедрыми оценками показали чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, второй - победители прошлогоднего чемпионата России Александра Степанова и Иван Букин. На третье место объективно претендовали участники Олимпиады в Пхенчхане Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также вчерашние юниоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, но в ритм-танце Дэвис и Смолкин обошли более опытных соперников.

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Дэвис и Смолкин - зона пристального внимания не только для российских, но и для зарубежных СМИ, ведь Диана является дочерью Этери Тутберидзе, а Глеб - сыном известного актера Бориса Смолкина. Еще большую внимание фигуристы привлекли в олимпийском сезоне высокими оценками, полученными на турнире серии "Челленджер" в Варшаве. К сложным вопросам дуэт оказался готов, на реплику о "блате" Смолкин, практические не задумываясь, с иронией ответил: "Мы блатные, да, у нас известные родители", после чего отметил, что волнуются они как все, и, конечно, прислушиваются к мнению своих родителей. Загорски не сдержала слез после ритм-танца, но позже призналась, что дело здесь не в оценках. Спортсменка и ее партнер все-таки смогли выступить на чемпионате страны, хотя еще недавно в этом не было никакой уверенности, ведь в октябре она перенесла менингит. "Я просто очень довольна быть здесь, не думала, что это возможно, - рассказала Загорски. - Старалась сделать максимум из того, что могла, я не расстроена, просто очень эмоциональна, еще перед стартом сказала Джонатану: "Не знаю, что я хочу: то ли улыбаться, то ли плакать". Синицина и Кацалапов, которые уже не раз доказали свое право выступить в Пекине, на турнире в Санкт-Петербурге по-настоящему наслаждаются действом. Кацалапов после выступления рассказал, как услышал мимоходом слова Букина о том, что тот получил настоящее удовольствие от выступления и понял заранее, что "будет круто". "Вышли с Викой на лед, встали в линию, услышали как зрители встречали, и прямо "уф!" - получил удовольствие. Весь прокат смотрел на Вику, она на меня, был самым счастливым, просто не хотел останавливаться", - отметил Кацалапов. Прокат как подарок на день рождения В турнире спортивных пар лидируют чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие за свой прокат 83,74 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84), третье - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68). Причем две лидирующие пары показали по итогам короткой программы результаты выше мирового рекорда (82,34 балла), который был установлен Бойковой и Козловским на чемпионате Европы 2020 года. Хотя щедрость домашнего судейства не отразится в официальных статистиках Международного союза конькобежцев, который фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой, оценки стали для спортсменов приятным бонусом. "Удивлены баллами, это наш рекорд на данный момент, - призналась Мишина. - И это приятно - поднимает настроение, заставляет улучшаться и стараться еще больше". Спортсмены прекрасно помнят, как четыре года назад на этой же арене они выступили неудачно, сейчас им особенно приятно брать реванш, а также дарить домашней публике новогоднее настроение.

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