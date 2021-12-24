Сергей Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сергей Шишкарев переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР). Отчетно-выборная конференция организации состоялась в пятницу.

Шишкарев был выбран единогласно. Также на пост председателя попечительского совета ФГР был переизбран генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он занимает эту должность в ФГР с 2014 года.

На Олимпийских играх в Токио женская сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Франции (25:30). Мужская сборная не сумела попасть на Олимпиаду. Следующие выборы президента должны пройти в течение полугода после Игр 2024 года в Париже.

Шишкареву 53 года, он возглавляет федерацию с апреля 2015 года. В октябре 2020 года он был переизбран на новый срок. Однако, согласно федеральному закону, в течение полугода после Олимпиады всероссийские спортивные федерации должны провести отчетно-выборные конференции. Шишкарев является главой группы компаний "Дело" - российского транспортно-логистического холдинга, управляющего морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.