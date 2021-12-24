{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Вратарь Сафонов стал лучшим футболистом сборной России в 2021 году по версии болельщиков

В 2021 году голкипер провел за национальную команду шесть игр
Матвей Сафонов (сборная России) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Матвей Сафонов (сборная России)
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Болельщики признали голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова лучшим футболистом сборной России по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Голосование проходило на официальной странице сборной России в Instagram.

Сафонову 22 года, он провел за сборную России два матча на чемпионате Европы и четыре встречи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, пропустив шесть мячей.

Сборная России в 2021 году заняла последнее место в группе на чемпионате Европы и не смогла выйти в 1/8 финала турнира. Российские футболисты проиграли бельгийцам (0:3), обыграли финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4). В двух последних встречах ворота национальной команды защищал Сафонов.

Российская команда по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Сафонов провел четыре встречи, в которых пропустил два мяча. В полуфинале раунда плей-офф за выход на чемпионат мира сборная России сыграет с поляками, встреча пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники".

Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурист Мозалев не считает идеальным свой прокат на чемпионате России
По сумме двух программ спортсмен получил 278,28 балла
Фигурист Мозалев не считает идеальным свой прокат на чемпионате России
Читать полностью