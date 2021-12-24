Вратарь Сафонов стал лучшим футболистом сборной России в 2021 году по версии болельщиков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Болельщики признали голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова лучшим футболистом сборной России по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Голосование проходило на официальной странице сборной России в Instagram.

Сафонову 22 года, он провел за сборную России два матча на чемпионате Европы и четыре встречи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, пропустив шесть мячей.

Сборная России в 2021 году заняла последнее место в группе на чемпионате Европы и не смогла выйти в 1/8 финала турнира. Российские футболисты проиграли бельгийцам (0:3), обыграли финнов (1:0) и уступили датчанам (1:4). В двух последних встречах ворота национальной команды защищал Сафонов.

Российская команда по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Сафонов провел четыре встречи, в которых пропустил два мяча. В полуфинале раунда плей-офф за выход на чемпионат мира сборная России сыграет с поляками, встреча пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники".