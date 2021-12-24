Борис Смолкин прокомментировал выступление сына на чемпионате России по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ и отец фигуриста Глеба Смолкина Борис Смолкин доволен выступлением своего сына и Дианы Дэвис в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом артист рассказал ТАСС.

В пятницу Глеб Смолкин и Диана Дэвис стали серебряными призерами чемпионата России, завоевав право на выступление на Олимпийских играх в Пекине.

"Я в фигурном катании обыватель, но мне понравилось. В будущем ожидаю от них [Глеба Смолкина и Дэвис] успехов", - сказал Борис Смолкин.

Чемпионат России завершится 26 декабря.