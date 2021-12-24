Шпильбанд: фигуристы Дэвис и Смолкин добились прогресса по ходу сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добились прогресса по ходу нынешнего сезона, но им надо продолжать развиваться по многим параметрам. Такое мнение ТАСС высказал тренер фигуристов Игорь Шпильбанд.

Дэвис и Смолкин заняли второе место на чемпионате России и завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине.

"Конечно, им еще нужно продолжать развиваться еще по многим параметрам - увеличивать амплитуду, силы, эмоции в программах, в которых еще есть огромный потенциал. Мы двигаемся по этому пути, прогресс виден, и он отмечен специалистами. В этом году они уже выступили на четырех международных соревнованиях, где их очень положительно оценили специалисты из разных стран мира. Два турнира были в Северной Америке, два - в Европе, они шли к выступлению в Санкт-Петербурге весь сезон", - отметил Шпильбанд.

"Но мы пытаемся сфокусироваться на нашей работе, на том, чтобы двигаться вперед, чтобы развиваться. Абсолютно честно скажу, что задача у ребят на этот сезон была просто расти, использовать то, чему они научились. Это огромная удача, что они заняли второе место, что у них есть шанс поехать на чемпионаты Европы, мира, на Олимпийские игры, но ведь цели на этом не заканчиваются", - добавил собеседник агентства.

Дэвис и Смолкин выступают первый сезон на взрослом уровне. "Не знаю, было ли такое в России, но в США было - у меня были такие спортсмены Джессика Джозеф и Чарли Батлер, которые сначала выиграли юниорский чемпионат мира, а потом через несколько недель отобрались на Игры в Нагано 1998 года", - сказал Шпильбанд.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.