Чернышенко пообещал организовать мальчику посещение Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднее желание мальчика из Челябинской области.

"Алексей Смородов, Челябинская область, 17 лет, мечтает побывать на Гран-при России "Формулы-1". Обеспечим выполнение этого заветного желания, увидимся в Сочи в сентябре следующего года, даже из Челябинска привезем обязательно. И, конечно же, хочу поздравить и его, и родителей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым", - сказал Чернышенко.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.