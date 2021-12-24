СК завершил дело против экс-директора футбольного клуба "Тамбов" о невыплате зарплат

ТАМБОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба "Тамбов" Ольги Коноваловой о невыплате зарплат 114 футболистам и сотрудникам. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, сообщила в пятницу журналистам представитель СУ СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК "Тамбов", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат"). В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Кярсна.

По данным СК, Коновалова, достоверно зная о том, что деньги, предусмотренные на зарплату, не относятся к собственным средствам организации и не могут направляться на иные цели, на протяжении года не выплачивала зарплату 114 работникам клуба. В результате образовалась задолженность в размере 200 млн рублей. При этом имеющиеся средства она направляла на выплаты по краткосрочным кредитам и другие цели, связанные с материальным обеспечением клуба, а также продолжала выплачивать зарплату себе.

Следователям удалось добиться погашения задолженности по оплате труда в размере около 90 млн рублей. Для обеспечения возмещения оставшейся суммы задолженности наложен арест на имущество футбольного клуба.

Коновалова была задержана 30 сентября в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), у нее в квартире прошли обыски. В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 год.

Банкротство клуба

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составлял более 536 млн рублей. В октябре иск клуба был удовлетворен.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре 2020 года стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные средства в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона-2020/21 в чемпионате и кубке страны.