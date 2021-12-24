Фигурист Кондратюк рассказал, что находится в шоке от победы на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Победитель чемпионата России по фигурному катанию Марк Кондратюк не ожидал от себя победы на турнире. Об этом фигурист рассказал журналистам.

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда, набравший 283,70 балла.

"Если честно, не ожидал, что выиграю, эмоций никаких, я в шоке. Я не считаю, что я лидер сборной, - сказал Кондратюк. - Лидер сборной справа от меня (Михаил Коляда - прим. ТАСС)".

Также спортсмен рассказал, что готовится к прогулке по Санкт-Петербургу: "Завтра пойду вдохновляться культурной столицей".

Кондратюк и Коляда завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладатель третьей путевки будет определен решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав национальной команды будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Чемпионат России завершится 26 декабря.