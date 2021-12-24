В Туле стартовали соревнования по лыжным гонкам памяти олимпийского чемпиона Веденина

ТУЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионат и первенство Тульской области по лыжным гонкам памяти двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина открыли в пятницу в Туле на территории лыжероллерного центра "Веденино". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В церемонии открытия соревнований приняла участие Лариса Веденина, вдова Вячеслава Веденина. Лыжников приветствовал министр спорта региона Дмитрий Яковлев. "Все старты будут проходить под эгидой великого спортсмена. Я уверен, что в будущем году лыжники региона добьются больших успехов", - подчеркнул он.

По итогам состязаний будет сформирована сборная региона для участия во всероссийских и международных соревнованиях.

Веденин родился 1 октября 1941 в Дубенском районе Тульской области. Он дважды побеждал на Олимпиадах, выиграл серебряную и бронзовую медали Игр, дважды становился чемпионом мира. Веденин умер 22 октября 2021 года на 81-м году жизни.