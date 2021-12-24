Щербакова стала второй после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова поднялась с третьего на второе место после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном протоколе соревнований.

Располагавшейся на втором месте Софье Муравьевой сняли один балл за задержку старта, после чего ее результат составил 80,87 балла. Щербакова набрала 81,46 балла. Лидирует Камила Валиева (90,38).

Произвольную программу женщины представят 25 декабря.

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