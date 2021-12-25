Вводы и выводы. Ученица Плющенко всего час пробыла второй на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, где проходит отбор на Олимпийские игры в Пекине. На втором месте шла спортсменка академии "Ангелы Плющенко" Софья Муравьева, потеснившая чемпионку мира Анну Щербакову.
Но уже спустя час после окончания короткой программы судьи пересмотрели результаты и отняли один балл у 15-летней Муравьевой. Ученице Плющенко, исполнившей тройной аксель на первом взрослом чемпионате страны, пришлось пропустить на второе место титулованную соперницу.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в беседе с ТАСС объяснил произошедшее ошибкой ввода во время задержки старта фигуристки: "Время принятия стартовой позы спортсменом - до 30 секунд с момента вызова на старт. При нарушении этого правила рефери применяет снижение в один балл. У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся, это называют ошибкой ввода данных".
Валиева получила за прокат короткой программы ожидаемо высокие 90,39 балла - это выше, чем официальный рекорд мира, установленный ею на Гран-при в Сочи. Ученица "Хрустального" в Санкт-Петербурге в очередной раз напомнила всем, кто на этом турнире является претенденткой на первую олимпийскую путевку. Участие в Играх Щербаковой даже не ставится под сомнение, эта спортсменка уже трижды становилась сильнейшей на национальных чемпионатах, а ее последняя победа на турнире в Челябинске продемонстрировала всем, что в этой хрупкой девушке сидят невероятная сила и железный характер.
Время отращивать "зубы"?
Для Муравьевой, похоже, первый взрослый чемпионат России запомнится серьезным стрессом, однако "ангелам Плющенко" придется осознать - им и их тренеру, сумевшему подготовить к предолимпийскому чемпионату России достойных спортсменов, еще не раз придется испытать на прочность свои "зубы". После Олимпиады в Пекине они будут бороться за первые роли, а на предстоящие Игры пока не проходят по возрасту - Муравьева, например, родилась позже "положенного" на месяц и три дня.
Сам Плющенко не понаслышке знает, что такое фигурное катание в целом и борьба за место под солнцем в частности. Он наверняка сможет морально подготовить к этому пути учеников, как когда-то это сделал его учитель Алексей Мишин. А пока, Евгений Викторович, спасибо за отличный тройной аксель, которым сегодня порадовала Софья тонких ценителей "фигурки".
В общей же сложности из 18 участниц женского турнира девять спортсменок являются юниорками. Пять из них - в первой десятке после короткой программы. Титулованная "Русская ракета" Александра Трусова идет пятой, ее обошла 14-летняя Софья Самоделкина, ученица Сергея Давыдова. Шестой стала 14-летняя Аделия Петросян из "Хрустального", а "Императрица" Елизавета Туктамышева - седьмой.
Туктамышеву и Трусову перед произвольной программой разделяет три балла. Именно эти спортсменки заочно оспаривают между собой право выступить в Пекине. Заочно, поскольку так уж принято в фигурном катании - каждый здесь "борется сам с собой", "не думает об оценках" и уж тем более не держит в голове олимпийский отбор. Именно поэтому практически все девушки твердили эту незыблемую аксиому как мантру в общении с пытливыми журналистами.
"Иначе ни к чему хорошему это не приведет. О защите титулов я думаю в последнюю очередь", - пояснила Щербакова. Трусова солидарна: "Все стараются не думать об этом - выступают, стараются сделать свое, я в том числе".
"Юбилейный", держись
Туктамышева, собравшая целый "Юбилейный" на зависть поп-дивам, ошиблась. На фирменном тройном акселе. "Все бывает, это жизнь", - такими были первые слова тренера спортсменки Мишина, такими были и ее первые слова после проката. "Что дальше? Да просто откататься так, чтобы не было потом каких-то сожалений, это самое главное", - заявила сама фигуристка.
Туктамышева отметила, что три балла - не так много, а значит в субботу в Санкт-Петербурге будет очень интересно. Недостатка в поддержке у Елизаветы не будет, осталось только справиться с собой.