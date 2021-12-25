Вводы и выводы. Ученица Плющенко всего час пробыла второй на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, где проходит отбор на Олимпийские игры в Пекине. На втором месте шла спортсменка академии "Ангелы Плющенко" Софья Муравьева, потеснившая чемпионку мира Анну Щербакову.

Но уже спустя час после окончания короткой программы судьи пересмотрели результаты и отняли один балл у 15-летней Муравьевой. Ученице Плющенко, исполнившей тройной аксель на первом взрослом чемпионате страны, пришлось пропустить на второе место титулованную соперницу.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в беседе с ТАСС объяснил произошедшее ошибкой ввода во время задержки старта фигуристки: "Время принятия стартовой позы спортсменом - до 30 секунд с момента вызова на старт. При нарушении этого правила рефери применяет снижение в один балл. У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся, это называют ошибкой ввода данных".

Валиева получила за прокат короткой программы ожидаемо высокие 90,39 балла - это выше, чем официальный рекорд мира, установленный ею на Гран-при в Сочи. Ученица "Хрустального" в Санкт-Петербурге в очередной раз напомнила всем, кто на этом турнире является претенденткой на первую олимпийскую путевку. Участие в Играх Щербаковой даже не ставится под сомнение, эта спортсменка уже трижды становилась сильнейшей на национальных чемпионатах, а ее последняя победа на турнире в Челябинске продемонстрировала всем, что в этой хрупкой девушке сидят невероятная сила и железный характер.

Время отращивать "зубы"?

Для Муравьевой, похоже, первый взрослый чемпионат России запомнится серьезным стрессом, однако "ангелам Плющенко" придется осознать - им и их тренеру, сумевшему подготовить к предолимпийскому чемпионату России достойных спортсменов, еще не раз придется испытать на прочность свои "зубы". После Олимпиады в Пекине они будут бороться за первые роли, а на предстоящие Игры пока не проходят по возрасту - Муравьева, например, родилась позже "положенного" на месяц и три дня.