Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Валиева выступала под первым номером и набрала 90,38 балла, показав результат выше своего же мирового рекорда (87,42). Второе место заняла Софья Муравьева (81,87), третьей стала Анна Щербакова (81,46). Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова заняла пятое место (74,21), на четвертой строчке расположилась Софья Самоделкина (76,74). Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева показала седьмой результат (71,28), шестой стала Аделия Петросян (73,29).

Валиева показала результат выше мирового рекорда. Новое достижение не будет официально зарегистрировано, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только рекорды, установленные на соревнованиях под своей эгидой. Официальный мировой рекорд (87,42 балла) в короткой программе также принадлежит Валиевой и был установлен на этапе Гран-при в Сочи в конце ноября нынешнего года.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка стала победительницей этапов Гран-при в Канаде и России. Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Произвольную программу женщины представят 25 декабря. Две лучшие фигуристки чемпионата России завоюют право выступить на Олимпийских играх. Обладательница третьей путевки будет определена решением тренерского совета. Муравьева, Самоделкина и Петросян не могут отобраться на Олимпиаду, так как им не исполнилось 15 лет до начала сезона. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав национальной команды будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января).