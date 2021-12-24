Фигуристка Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева считает, что ей есть к чему стремиться при исполнении короткой программы. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Валиева открывала соревнования среди девушек. За прокат фигуристка получила 90,38 балла. Этот результат выше мирового рекорда, который Валиева установила на этапе Гран-при в России (87,42).

"Всегда есть к чему стремиться, - сказала Валиева. - Я сделала какой-то промежуточный вариант между максимумом и "хорошо". Всегда можно развивать свою уровень. Не считаю баллы, я говорю о своих ощущениях, что я чувствую, как катаюсь. Баллы выставляют судьи, от меня зависит только мое катание".

"Немного волнительно. Когда ты катаешь первым, у тебя есть только шестиминутная разминка, чтобы завести себя. Ты открываешь соревнования, нужно выступить достойно, но, мне кажется, я сегодня справилась", - добавила она.

Произвольную программу девушки представят в субботу.