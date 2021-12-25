СМИ: главный тренер сборной Польши по футболу Соуза может возглавить "Интернасьонал"

ТАСС, 25 декабря. Португалец Паулу Соуза, занимающий пост главного тренера сборной Польши по футболу, может возглавить бразильский "Интернасьонал". Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации источника, руководство бразильской команды предложило Соузе двухлетний контракт. Сообщается, что представители "Интернасьонала" в скором времени отправятся в Португалию на переговоры с тренером.

Соуза тренирует сборную Польши с 21 января, под его руководством команда вышла в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, где встретится со сборной России. Игра пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", ее победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.

Соузе 51 год, ранее он занимал пост главного тренера в английских "Куинс Парк Рейнджерс", "Суонси" и "Лестере", венгерском "Видеотоне", израильском "Маккаби" (Тель-Авив), швейцарском "Базеле", итальянской "Фиорентине", китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и французском "Бордо". За время тренерской карьеры на его счету пять титулов - Кубок венгерской лиги (2011/12), Суперкубок Венгрии (2011, 2012), чемпионаты Израиля (2013/14) и Швейцарии (2014/15).

"Интернасьонал" занял 12-е место по итогам чемпионата Бразилии 2021 года. 15 декабря пост главного тренера команды покинул Диего Агирре.