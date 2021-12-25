Мозякин заявил, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде не влияет на значимость победы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Победа на Олимпийских играх является для спортсмена высшей наградой, и отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Пекине не имеет значения. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной России и олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин.

В среду НХЛ объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"У нас есть сборная, мы все равно играем, болельщики болеют за нашу страну, - сказал Мозякин. - Какая разница, КХЛ [Континентальная хоккейная лига] или НХЛ? Я понимаю, что игроки НХЛ считаются лучшими из лучших, но у нас все равно есть команда, она будет биться за страну и пытаться выиграть олимпийское золото. Со стороны спортсмена, для меня нет разницы, есть игроки НХЛ или нет, мы туда едем выигрывать золото".

Также спортсмен добавил, что олимпийское золото является для него высшей наградой. "Для меня олимпийская золотая медаль - это высший уровень, она у меня была самая запоминаемая, и я к этому очень долго шел. Олимпиада есть Олимпиада. Кто туда едет, а кто нет - это совершенно неважно", - заявил бывший нападающий.

Мозякин завершил карьеру в 2021 году, хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В составе магнитогорского "Металлурга" спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), установил рекорды чемпионатов России и Континентальной хоккейной лиги по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам.