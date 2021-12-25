Мозякин заявил, что будет рад, если хоккеист Шипачев побьет его рекорд по очкам

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России и магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин будет рад, если форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев побьет его рекорд по набранным очкам в чемпионатах России. Об этом он заявил журналистам.

На счету Мозякина 1 212 очков (556 шайб + 656 результативных передач) в отечественных чемпионатах. Шипачев в четверг в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" набрал 800-е очко в карьере.

"Я буду только за [если он побьет мой рекорд], мы с ним виделись недавно, и я ему тоже самое сказал, - заявил Мозякин. - Зачем рекорду стоять 30 лет, пускай его побьют быстрее молодые ребята, пускай стремятся к чему-то. Почему нет?"

Мозякин завершил карьеру в 2021 году, за "Металлург" он выступал с 2011 года. В составе команды спортсмен стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Хоккеист также является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

Шипачеву 34 года, он выступает за "Динамо" с 2018 года. В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе санкт-петербургского клуба Шипачев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России нападающий стал олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года.