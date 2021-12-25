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Санкции WADA против российского спорта

Фазель назвал своей задачей возвращение российского спорта в международную семью

Член МОК намерен помогать российскому спорту в плане взаимодействия МОК и международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России
Почетный президент Международной федерации хоккея, член МОК Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Почетный президент Международной федерации хоккея, член МОК Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Международной хоккейной федерации (IIHF) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель считает своей целью возвращение российского спорта в международную семью. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я продолжу посещать Россию. Моя цель - помогать российскому спорту в плане взаимодействия МОК, международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России. И я сделаю все возможное, чтобы помочь российскому спорту и чтобы он вернулся в международную семью", - сказал Фазель.

Российские спортсмены из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и частично подтвержденных в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS), не имеют возможности до 17 декабря следующего года выступать под отечественным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх, на этих соревнованиях не может звучать национальный гимн. Еще до ухода Фазеля с поста президента IIHF сообщалось о том, что швейцарец может занять одну из должностей в Континентальной хоккейной лиге.

Теги
Фазель, РенеСанкции WADA против российского спорта
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