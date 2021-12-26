Возвращение Знарка и ожидания от Мичкова. В Канаде стартует молодежный чемпионат мира

ТАСС, 26 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею второй год подряд стартует в канадском Эдмонтоне. Сборную России возглавит на турнире новый тренерский штаб с Сергеем Зубовым и Олегом Знарком. По сравнению с прошлым годом на турнир, который состоится в Эдмонтоне и Ред-Дире, будут допущены зрители. Оргкомитет турнира согласовал с властями провинции Альберта присутствие до 50% болельщиков от вместимости арен. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января на аренах "Роджерс Плэйс" (вместимость - 18 347 человек) в Эдмонтоне и "Пиви Март Центриум" (7 111) в Ред-Дире. При этом команды, как и годом ранее, после карантина находятся в своеобразном "пузыре". Как рассказал после контрольного матча с канадцами в Эдмонтоне Зубов, все пребывание хоккеистов сводится к маршруту гостиница - автобус - арена, все члены команды чипированы, а тренер даже сравнил все это с пребыванием в заточении.

Из-за строгих антиковидных мер организаторы сократили количество контрольных матчей. Все команды вынуждены были провести по одной игре, причем не повезло чехам и швейцарцам, матч между которыми был отменен. Эти сборные начнут турнир, что называется, с листа. Формат чемпионата остался прежним: 10 команд разбиты на две группы, из которых в плей-офф выходят по четыре лучшие сборные. В 1/4 финала соперники из разных групп играют друг с другом, полуфинальные же пары составляются согласно следующим показателям: место в группе, очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, а также наибольшее количество голов на предварительном этапе, место в рейтинге перед началом турнира. Лучшая по итогам рейтинга полуфиналистов из четырех команд играет с худшей. Предварительный этап пройдет с 26 по 31 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире, четвертьфиналы - 2 января в тех же городах, медальный раунд - 4-5 января в Эдмонтоне. Худшие команды групп сыграют между собой за право остаться в элите турнира до двух побед: первые два матча пройдут в Ред-Дире 2 и 3 января, а третий поединок, если потребуется, - в день финала 5 января в Эдмонтоне. Проигравшего заменит в следующем году на чемпионате мира в Омске и Новосибирске сборная Белоруссии, которая выиграла группу А первого дивизиона. Финал чемпионата мира, как молодежного, так и взрослого, теперь не предусматривает буллитов в случае ничейного счета в овертайме. В случае ничьей в основное время команды играют овертаймы по 20 минут в формате "три на три" до первой заброшенной шайбы. Возвращение Знарка В течение нынешнего года со сборной России в качестве главного тренера работает уже третий специалист. Несмотря на поражение в игре за бронзовые медали чемпионата мира в январе, на своем посту первоначально остался Игорь Ларионов. В середине октября его неожиданно сменил работавший с олимпийской сборной (команда ближайшего резерва) Олег Браташ, который в качестве и. о. главного тренера национальной команды возил ее на первый этап Евротура в Хельсинки. Большинство игроков той команды составляли кандидаты в молодежную сборную. Однако из-за болезни Браташ после первого матча турнира вынужден был уехать, и его заменил входивший в тренерский штаб Сергей Зубов. Ближе к концу ноября было официально объявлено о назначении Зубова главным тренером, а Браташ стал старшим тренером. Однако в Канаду по причине нездоровья ему поехать не удалось, и на чемпионате мира Зубову будут помогать в качестве ассистентов Александр Титов (отвечает за защитников) и Владимир Филатов (отслеживание смен и статистика).

На эту тему Знарок будет находиться на скамейке сборной России на молодежном чемпионате мира

Турнир в Эдмонтоне и Ред-Дире станет первым для Знарка в качестве тренера в системе сборных России с 2018 года. Приведший национальную команду к победе на чемпионате мира - 2014 и Олимпиаде 2018 года специалист будет работать с молодежкой в качестве тренера-консультанта, причем во время матчей находясь на скамейке запасных. Знарок должен был в таком качестве вести работу и на первом этапе Евротура, но из-за болезни не смог этого сделать. Специалист, который с молодежной сборной работает впервые, будет отвечать за большинство. Команда Зубова сыграет на предварительном этапе в Ред-Дире в группе В. В ночь на 27 декабря (00:30 мск) россияне проведут матч со шведами, в ночь на 28 и 30 декабря - со швейцарцами и словаками соответственно. Заключительный матч будет сыгран с американцами, когда в России будет уже 1 января - в 05:30 мск. В группе А в Эдмонтоне встретятся канадцы, финны, немцы, чехи и австрийцы. В стартовый день турнира в Омске и Новосибирске, за год до начала молодежного чемпионата мира в этих городах, будут торжественно запущены часы обратного отсчета при участии представителей местных властей. Оба города свяжет телемост, в рамках которого прозвучит видеообращение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Противостояние Мичкова и Бедарда Единственный контрольный матч подопечные Зубова провели против хозяев турнира, которым уступили со счетом 4:6. Россияне, можно сказать, "просыпались" весь первый период, результатом чего стали четыре пропущенные шайбы в стартовые 15 минут встречи. Сборной России удался второй период, в котором они забросили три шайбы, в то время как канадцы - одну. По шайбе соперники забросили на последней минуте встречи.

На эту тему Мичков вошел в состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира