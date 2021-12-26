Ягудин: чемпионат страны показал, что российским фигуристкам нет равных в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат страны в Санкт-Петербурге показал, что никто даже близко не стоит с российскими фигуристками. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Соревновательная часть чемпионата России в Санкт-Петербурге завершилась в субботу. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третье - Анна Щербакова.

"Это был не "один из", это был самый крутой чемпионат России за всю историю, - сказал Ягудин. - Что касается женского турнира, то его участницы своими короткими и произвольными программами переписали историю не только нашего отечественного женского фигурного катания, но и мирового. Происходящее в "Юбилейном" дало осмысление, что никто даже близко с нашими девушками не стоит, поэтому на Олимпиаде мы ждем, что весь пьедестал будет российским".

"Я это говорю не для красного словца, эти фигуристки поистине находятся в космическом пространстве, а ведь помимо них мы увидели в Санкт-Петербурге и юных [Софью] Муравьеву, [Софью] Самоделкину, [Аделию] Петросян, по возрасту, к сожалению, не прошла [Софья] Акатьева, но вы посмотрите, какая у нас скамейка запасных", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля. Перед этим в Таллине состоится чемпионат Европы (10-16 января), по итогам которого будет определен окончательный состав сборной России на предстоящие Игры.