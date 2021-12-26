Текслер поручил разобраться с увольнением заслуженного тренера России Рощенко

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министерству по физической культуре и спорту разобраться с ситуацией с увольнением заслуженного тренера России Владимира Рощенко с должности старшего тренера сборной области по боксу. Об этом он написал в сториз своего аккаунта в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Рощенко было решено уволить из центра спортивной подготовки Челябинской области, сократить его должность - тренеру предложили поработать водителем автобуса.

"Плохая история с заслуженным тренером Владимиром Рощенко, - написал Текслер. - Поручил [региональному] минспорту разобраться и сделать кадровые выводы. Рощенко продолжит работу в челябинском боксе".

Среди воспитанников тренера такие спортсмены, как Александр Шкаликов, Сергей Ковалев, Эдуард Абзалимов, Александр Соляников.