Ягудин заявил, что у него сдают нервы при просмотре прокатов российских фигуристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Шансы на завоевание медалей на Олимпийских играх в Пекине у российских фигуристов-одиночников очень малы. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге победу одержал подопечный Светланы Соколовской Марк Кондратюк. Второе место занял ученик Алексея Мишина Михаил Коляда, третье - подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев. В соревнованиях спортивных пар первое и второе места заняли ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский соответственно, третьими стали фигуристы из группы Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

"Смотря на выступления мужчин, нервы, конечно, сдают, - сказал Ягудин. - И сейчас нужно понимать, кто достоин ехать на чемпионат Европы и на Игры. Ведь впереди командный олимпийский турнир, у нас есть реальный шанс стать первыми, и если результат в женском турнире предсказуем, то о наших мужчинах такого сказать нельзя. Чего не скажешь о спортивных парах - в этой дисциплине у нас также реальный шанс занять весь пьедестал. Речь и о парах Москвиной, и о паре Тарасова и Морозов, но тут много зависит и от того, как откатаются наши оппоненты".

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля. Перед этим в Таллине состоится чемпионат Европы (10-16 января), по итогам которого будет определен окончательный состав сборной России на предстоящие Игры.