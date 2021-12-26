Мишин объяснил, как возвращение к старой программе помогло Коляде на чемпионате России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Смена программы помогла фигуристу Михаилу Коляде овладеть перед чемпионатом России новым хореографическим материалом. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Алексей Мишин.

Коляда вошел в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, на первенстве страны он занял второе место. Этот турнир стал для него первым после возвращения к старой произвольной программе "Белый ворон".

"Мое тренерское видение подсказало мне вернуться к программе "Белый ворон" перед чемпионатом России, а не трепать ее весь сезон, - сказал Мишин. - И то время, которое было в предыдущем сезоне, потратить на то, чтобы овладеть новым хореографическим и музыкальным двигательным материалом, чтобы не стоять на месте и не мусолить одно и то же, а расти. Потому что люди думают, что основной силой совершенствования хореографической подготовки спортсменов является занятия хореографией в классе, современным модерном, а на самом деле это новые программы".

Также в качестве запасной на турнир попала подопечная Мишина, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, ставшая на чемпионате России седьмой. "Она едет запасной на чемпионат Европы и будет к нему готовиться", - добавил тренер.

Чемпионат Европы пройдет 10-16 января в Таллине. По итогам турнира будет определен окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине (4-20 февраля).