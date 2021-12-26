Союз биатлонистов России учредил награду имени призера Олимпийских игр Привалова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) учредил награду в память о двукратном призере Олимпийских игр Александре Привалове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

Кубком Привалова будет награждены победители мужской и женской индивидуальных гонок на "Ижевской винтовке". Первыми обладателями трофея станут Виктория Сливко и Евгений Идинов.

Привалов умер 19 мая в возрасте 87 лет. Он становился серебряным призером Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 км, в этой же дисциплине стал третьим на Играх 1960 года в американском Скво-Вэлли. На соревнованиях в США впервые в программу зимних Олимпийских игр был включен биатлон.

С 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Олимпиаде 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России. Привалов был награжден орденом "Знак Почета" (дважды), орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, а также медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".