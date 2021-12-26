Матыцин: работы по строительству "СКА-Арены" идут в соответствии с графиком

ТАСС, 26 декабря. Работы по строительству "СКА-Арены" в Санкт-Петербурге, на которой состоятся матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года, идут в соответствии с графиком. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский" строится к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Матыцин в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург посетил строительную площадку "СКА-Арены". Вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским, генеральным директором компании "СКА-Арена" Дмитрием Сватковским и представителями строительной компании он совершил обход стройки, проинспектировав этапы работ.

"Мы видим, что работы идут в соответствии с графиком, и то, что уже сделано, вселяет максимальную уверенность, что проект будет реализован в срок, - сказал Матыцин. - Проект амбициозный, современный, и задача, поставленная перед проектировщиками и строителями, направлена не только на то, чтобы "СКА-Арена" на высоком уровне приняла мировой турнир 2023 года, но и на дальнейшую успешную эксплуатацию, развитие детско-юношеского и массового спорта".

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.