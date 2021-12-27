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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России проиграла шведам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды Швеции
Хоккеисты молодежной сборной России AP Photo/Petr David Josek
Описание
Хоккеисты молодежной сборной России
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 27 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3:6 проиграла команде Швеции в первом матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.

В составе сборной России отличились Федор Свечков (37-я минута) и Матвей Мичков (45, 46). У шведов шайбы забросили Оскар Олауссон (6), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). Ворота сборной России с первых минут защищал Ярослав Аскаров, после второго периода при счете 1:3 его заменил Егор Гуськов.

Сборные России и Швеции выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швейцарии и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Швейцарии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.

В первом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии со счетом 3:1. Также в группе A сыграют сборные Чехии, Канады и Австрии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

МЧМ-2022 по хоккею. Группа А
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия11000003-13
2Канада00000000-00
3Чехия00000000-00
4Австрия00000000-00
5Германия10000011-30
МЧМ-2022 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция11000006-33
2США00000000-00
3Словакия00000000-00
4Швейцария00000000-00
5Россия10000013-60

 

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