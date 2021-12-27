Сборная России проиграла шведам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3:6 проиграла команде Швеции в первом матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча прошла в канадском Ред-Дире.
В составе сборной России отличились Федор Свечков (37-я минута) и Матвей Мичков (45, 46). У шведов шайбы забросили Оскар Олауссон (6), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). Ворота сборной России с первых минут защищал Ярослав Аскаров, после второго периода при счете 1:3 его заменил Егор Гуськов.
Сборные России и Швеции выступают в группе B вместе с командами Словакии, Швейцарии и США. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Швейцарии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 00:30 мск.
В первом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии со счетом 3:1. Также в группе A сыграют сборные Чехии, Канады и Австрии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Чемпионат мира проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире и завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная США.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Германия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-3
|0
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-3
|3
|2
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Россия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-6
|0