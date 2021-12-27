Голов Мичкова мало. Российские хоккеисты проиграли на старте молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты в стартовом матче на молодежном чемпионате мира в Канаде уступили шведам со счетом 3:6. Продолжает оправдывать свой вызов в команду юный Матвей Мичков, который сделал дубль, однако соперник наказал россиян за недисциплинированную игру.

В отличие от контрольного матча с канадцами, россияне в первом периоде выглядели ничуть не хуже соперника. В самом начале встречи не повезло Никите Чибрикову, который из ударной позиции бросал под перекладину, но не попал. Позднее шведы умело не давали команде Сергея Зубова начинать атаки, заставляя россиян входить в зону через дальние передачи, а потом и открыли счет, имея численное преимущество.

Во втором периоде Симон Эдвиннсон, номинальный защитник, успешно в меньшинстве реализовал выход один на один с Ярославом Аскаровым. Позже преимущество скандинавов возросло до 3:0 после гола, когда у сборной России в меньшинстве оборонялись три игрока. Однако россияне все равно не сдавались и сократили разрыв, пропихнув шайбу на пятачке, отличился Федор Свечков.

Третий период сборная России начала с Егором Гуськовым в воротах. "Третий гол можно рассмотреть еще раз, мы должны собраться и перезагрузиться сегодня и быть готовыми к следующей игре. Решение (о замене вратаря) было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. Верное оно или нет, у нас есть завтрашняя игра, мы все проанализируем и завтра примем решение", - сказал по этой ситуации главный тренер российской команды Сергей Зубов.

Аскаров и Гуськов, можно сказать, не провалили матч, но и повлиять на его ход своей игрой тоже не сумели. Держал в тонусе российскую команду Мичков. Сначала судьи после его выхода на ворота соперника неожиданно засчитали гол, указав, что шайба залетела в цель до того, как Мичков сам оказался в воротах при падении.

"Хорошо, что засчитали этот гол, эмоционально после него команда завелась, в тот момент ни о чем не думал, думал, как отыграться. Совсем немного не хватило для того, чтобы отыграться. Жалко, что этот гол не помог команде выиграть", - сказал Мичков.

"Ищем лишние передачи"

Затем в большинстве бросок Мичкова с острого угла привел к тому, что шайба от защитника и вратаря залетела в ворота. Шведы все же выстояли и забили еще два гола. Теперь россиянам тяжело будет подняться на первое место в группе В, как и тяжело рассчитывать и на второе место.