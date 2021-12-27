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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Голов Мичкова мало. Российские хоккеисты проиграли на старте молодежного чемпионата мира

Подопечные Сергея Зубова уступили команде Швеции со счетом 3:6
Вратарь молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров AP Photo/Petr David Josek
Описание
Вратарь молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров
© AP Photo/Petr David Josek

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты в стартовом матче на молодежном чемпионате мира в Канаде уступили шведам со счетом 3:6. Продолжает оправдывать свой вызов в команду юный Матвей Мичков, который сделал дубль, однако соперник наказал россиян за недисциплинированную игру.

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В отличие от контрольного матча с канадцами, россияне в первом периоде выглядели ничуть не хуже соперника. В самом начале встречи не повезло Никите Чибрикову, который из ударной позиции бросал под перекладину, но не попал. Позднее шведы умело не давали команде Сергея Зубова начинать атаки, заставляя россиян входить в зону через дальние передачи, а потом и открыли счет, имея численное преимущество.

Во втором периоде Симон Эдвиннсон, номинальный защитник, успешно в меньшинстве реализовал выход один на один с Ярославом Аскаровым. Позже преимущество скандинавов возросло до 3:0 после гола, когда у сборной России в меньшинстве оборонялись три игрока. Однако россияне все равно не сдавались и сократили разрыв, пропихнув шайбу на пятачке, отличился Федор Свечков.

Третий период сборная России начала с Егором Гуськовым в воротах. "Третий гол можно рассмотреть еще раз, мы должны собраться и перезагрузиться сегодня и быть готовыми к следующей игре. Решение (о замене вратаря) было принято, сейчас нет смысла его обсуждать. Верное оно или нет, у нас есть завтрашняя игра, мы все проанализируем и завтра примем решение", - сказал по этой ситуации главный тренер российской команды Сергей Зубов.

Аскаров и Гуськов, можно сказать, не провалили матч, но и повлиять на его ход своей игрой тоже не сумели. Держал в тонусе российскую команду Мичков. Сначала судьи после его выхода на ворота соперника неожиданно засчитали гол, указав, что шайба залетела в цель до того, как Мичков сам оказался в воротах при падении.

"Хорошо, что засчитали этот гол, эмоционально после него команда завелась, в тот момент ни о чем не думал, думал, как отыграться. Совсем немного не хватило для того, чтобы отыграться. Жалко, что этот гол не помог команде выиграть", - сказал Мичков.

"Ищем лишние передачи"

Затем в большинстве бросок Мичкова с острого угла привел к тому, что шайба от защитника и вратаря залетела в ворота. Шведы все же выстояли и забили еще два гола. Теперь россиянам тяжело будет подняться на первое место в группе В, как и тяжело рассчитывать и на второе место.

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"Все было по делу: ребята сыграли с полной отдачей, но думаю, это была энергозатратная схема игры, и она может не очень хорошо отразиться на следующих матчах. Игры почти каждый день, и есть риск недовосстановиться перед матчами с достаточно тяжелыми соперниками", - отметил бывший главный тренер команды Владимир Плющев.

Зубов же адресовал Мичкову только самые лучшие оценки его игры со шведами. "У него есть отличный бросок, голевое чутье - очень талантливый парень. Сегодня у нас отличилось второе звено, были моменты у четвертой тройки, но мы будем спрашивать с ребят. Сегодня не только у нападающих, но и у защитников были моменты для бросков, а мы ищем лишние передачи", - заключил тренер после матча.

Следующий матч на турнире сборная России проведет уже менее чем через сутки - со швейцарцами. Игра начнется в 00:30 мск 28 декабря.

МЧМ-2022 по хоккею. Группа А
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Канада11000006-33
2Финляндия11000003-13
3Австрия00000000-00
4Германия10000011-30
5Чехия10000013-60
МЧМ-2022 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция11000006-33
2США00000000-00
3Словакия00000000-00
4Швейцария00000000-00
5Россия10000013-60

 

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