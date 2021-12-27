Третьяк: одному Мичкову сложно "вытянуть" россиян на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему сборной России по хоккею Матвею Мичкову сложно будет в одиночку обеспечивать результат на молодежном чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В стартовом матче турнира со шведами (3:6) Мичков забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

"Один он не вытащит, должна играть вся команда, и он должен играть на команду. Дай бог, чтобы у него и дальше продолжалось так, но одному чемпионат мира выиграть трудно, - сказал Третьяк. - Каждое звено должно решать свою задачу, и это тренеры должны дать точное направление игре".

Третьяк объяснил, на его взгляд, причину смены вратаря Ярослава Аскарова на Егора Гуськова после второго периода при счете 1:3. "Иногда вратарь неплохо играет, ошибок не допускает, но тренер меняет его, чтобы взбудоражить команду", - подчеркнул он.

Следующий матч россияне проведут со швейцарцами в ночь на 28 декабря, начало игры в 00:30 мск.