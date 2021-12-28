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Готов к труду и обороне

Чернышенко: не менее 1,5 млн человек должны присоединиться в 2022 году к комплексу ГТО

Вице-премьер рассказал, что в 2021 году к комплексу присоединились 1,6 млн человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Не менее 1,5 млн россиян присоединятся в 2022 году к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"В 2021 году 1,6 млн человек присоединились к комплексу ГТО, - сказал Чернышенко. - Планируется, что в 2022 году присоединятся не менее 1,5 млн участников".

Комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичГТО
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