Чернышенко: не менее 1,5 млн человек должны присоединиться в 2022 году к комплексу ГТО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Не менее 1,5 млн россиян присоединятся в 2022 году к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в координационном центре правительства РФ.

"В 2021 году 1,6 млн человек присоединились к комплексу ГТО, - сказал Чернышенко. - Планируется, что в 2022 году присоединятся не менее 1,5 млн участников".

Комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.