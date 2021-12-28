В СКА надеются, что Морозов после перехода в "Сочи" не потеряет место в сборной России

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член совета директоров санкт-петербургского клуба СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев выразил надежду, что перешедший в "Сочи" форвард Иван Морозов не потеряет место в сборной России. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

Морозов, который не попадал в основной состав санкт-петербургской команды, перед закрытием трансферного окна КХЛ был обменян на Ивана Мищенко в "Сочи".

"В СКА очень сильная конкуренция среди молодых игроков, и вызов в сборную еще не гарантирует место в основном составе команды. Поэтому Морозов получит больше игрового времени, он немало времени проводил на льду в Высшей хоккейной лиге, доказывая свое мастерство. Надеюсь, что он останется на виду у тренеров сборной", - сказал Медведев.

Весной Морозов выступал в составе сборной России на чемпионате мира в Риге, а в середине декабря - на Кубке Первого канала.