Вяльбе: Крамер останется в сборной России при сохранении программы помощи от ОКР

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Немецкий тренер Маркус Крамер продолжит работать со сборной России по лыжным гонкам в случае сохранения программы помощи от Олимпийского комитета России и удовлетворительных результатов спортсменов его группы. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Дальнейшая работа будет зависеть от того, будет ли работать программа помощи от ОКР. У нас самих денег на иностранных специалистов нет. Также будет зависеть от результатов спортсменов группы Крамера", - сказала Вяльбе.

В группу Крамера и Сергея Турышева входят Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.