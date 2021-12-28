{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: Крамер останется в сборной России при сохранении программы помощи от ОКР

По словам президента Федерации лыжных гонок России, дальнейшая работа будет зависеть от программы помощи от Олимпийского комитета России и результатов группы тренера

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Немецкий тренер Маркус Крамер продолжит работать со сборной России по лыжным гонкам в случае сохранения программы помощи от Олимпийского комитета России и удовлетворительных результатов спортсменов его группы. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Дальнейшая работа будет зависеть от того, будет ли работать программа помощи от ОКР. У нас самих денег на иностранных специалистов нет. Также будет зависеть от результатов спортсменов группы Крамера", - сказала Вяльбе.

В группу Крамера и Сергея Турышева входят Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Никитин: Нижний Новгород готов приступить к подготовке заявки на проведение Олимпиады
Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия обязательно должна претендовать на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Читать полностью