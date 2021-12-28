Майгуров уверен, что российские биатлонисты могут выиграть более двух медалей на Олимпиаде

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пекине способны завоевать больше двух медалей. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Я неоднократно заявлял, что у нас нет суперпланов, - сказал Майгуров. - Все наши спортсмены будут бороться за медали в каждой гонке. Учитывая наши результаты за последнее четырехлетие, я был бы рад двум медалям, одна из которых была бы золотой. Но уверен, что могут выиграть и больше".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.