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Баскетбольные еврокубки

Матч баскетбольной Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесли из-за коронавируса

Встреча должна была состояться 29 декабря в Греции
Баскетболисты ЦСКа EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Баскетболисты ЦСКа
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между "Олимпиакосом" и российским ЦСКА перенесен из-за вспышки коронавируса в греческом клубе. Об этом ТАСС сообщил источник.

Встреча должна была состояться 29 декабря в Греции. Во вторник пресс-служба "Олимпиакоса" сообщила о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе. Тесты на коронавирус семи игроков и одного сотрудника показали положительный результат.

ЦСКА в 17 матчах одержал десять побед при семи поражениях и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Олимпиакос" победил в 12 матчах при пяти поражениях и располагается на третьей строчке.

В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата. "Финал четырех" пройдет с 27 по 29 мая 2022 года в Берлине.

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