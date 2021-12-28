Филатов прокомментировал победу шахматистки Костенюк на чемпионате мира по рапиду

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выразил надежду на то, что российские шахматисты смогут прибавить, как это сделала ставшая чемпионкой мира по рапиду Александра Костенюк. Об этом он рассказал ТАСС.

Костенюк впервые стала чемпионкой мира по рапиду. Ранее она трижды становилась второй на турнире.

"Саша - большая молодец. Она в этом году выиграла и командный чемпионат мира, и Кубок мира, и теперь вот чемпионат мира по рапиду, гордимся ей, - сказал Филатов. - В целом наши девчонки молодцы в этом сезоне. Хочется надеяться, что и мужчины нас порадуют".