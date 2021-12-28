Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло столичный ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Клас Дальбек (26-я минута), Михаил Григоренко (38) и Максим Соркин (50), у бело-голубых отличились Оскар Линдберг (32, 55), Станислав Галиев (52) и Андрей Педан (58).

Хоккеист ЦСКА Сергей Плотников провел 700-й матч в КХЛ, ранее в лиге он выступал за магнитогорский "Металлург", хабаровский "Амур", петербургский СКА и ярославский "Локомотив". В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

"Динамо" вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 61 очко в 43 играх. ЦСКА занимает четвертую позицию с 58 очками в 43 матчах.

В следующем матче ЦСКА встретится дома с хельсинским "Йокеритом" 30 декабря. "Динамо" в этот же день на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".