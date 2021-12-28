Васильев: серебро Рождественской гонки не поможет биатлонистке Буртасовой попасть на Игры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второе место в Рождественской гонке не является серьезным аргументом для попадания в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры для Евгении Буртасовой. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Буртасова и Матвей Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке. В текущем сезоне Буртасова не смогла пробиться на этапы Кубка мира и выступает на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).

"Не думаю [что Буртасову включат в состав на Олимпиаду]. Скорее всего, олимпийская команда будет составляться из числа спортсменов, которые выступят на январских этапах Кубка мира. Вряд ли будут устраивать какую-то чехарду. Это шоу, не надо оценивать данное выступление серьезно", - сказал Васильев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.