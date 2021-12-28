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Биатлон

Васильев: серебро Рождественской гонки не поможет биатлонистке Буртасовой попасть на Игры

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, состав национальной команды будет составляться из числа спортсменов, которые выступят на январских этапах Кубка мира

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второе место в Рождественской гонке не является серьезным аргументом для попадания в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры для Евгении Буртасовой. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Буртасова и Матвей Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке. В текущем сезоне Буртасова не смогла пробиться на этапы Кубка мира и выступает на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).

"Не думаю [что Буртасову включат в состав на Олимпиаду]. Скорее всего, олимпийская команда будет составляться из числа спортсменов, которые выступят на январских этапах Кубка мира. Вряд ли будут устраивать какую-то чехарду. Это шоу, не надо оценивать данное выступление серьезно", - сказал Васильев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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