Умер бывший тренер по американскому футболу и спортивный комментатор Джон Мэдден

ТАСС. 29 декабря. Бывший спортивный комментатор и тренер по американскому футболу Джон Мэдден умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной футбольной лиги (NFL, профессиональная лига американского футбола в США).

"До нас дошли печальные известия о смерти Джона Мэддена сегодня утром", - говорится в заявлении лиги. Причина его смерти не сообщается.

Мэдден приобрел известность в качестве главного тренера клуба по американскому футболу "Окленд Рейдерс" (ныне - "Лас-Вегас Рейдерс"), с которым в 1976 году выиграл 11-й розыгрыш Супербоула - финального матча за звание чемпиона NFL. После завершения тренерской карьеры он работал комментатором, а также спортивным аналитиком в таких телекомпаниях, как CBS, ABC и NBC. В 2009 году Мэдден официально закончил карьеру спортивного комментатора. В его честь названа серия видеоигр Madden NFL, выпускаемая компанией Electronic Arts.