Пилоты "Формулы-1" признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона

ТАСС, 29 декабря. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" занял первое место в рейтинге гонщиков по итогам чемпионата мира в классе машин "Формула-1" по версии самих пилотов. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Каждый спортсмен в опросе выбирал десять лучших пилотов. Очки гонщикам начислялись согласно действующей системе подсчета очков в "Формуле-1". Второе место в опросе занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Третьим стал его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен". Ранее Ферстаппен был признан лучшим пилотом сезона по версии руководителей команд.

В минувшем сезоне "Формулы-1" Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира, прервав серию побед Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Британец занял второе место.