Мухамадуллин: молодежной сборной России повезло работать с нынешним тренерским штабом

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодежной сборной России по хоккею повезло работать на чемпионате мира с нынешним тренерским штабом команды под руководством Сергея Зубова. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Шакир Мухамадуллин.

Главным тренером команды является Сергей Зубов, тренером-консультантом - Олег Знарок.

"Наслаждение работать с таким тренерским штабом, и это удача для нас. Мы счастливы с ним поработать, перенять такой опыт, - сказал Мухамадуллин. - К любому тренеру можно подойти, никто не откажет, и все их советы ценны, их стоит учитывать. Еще раз скажу, что это ценный опыт для нас - работать с такими опытными тренерами и великими игроками в прошлом".

Россияне в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Канаде проиграли шведам со счетом 3:6, а во второй встрече выиграли у швейцарцев - 4:2. Сборная России следующий матч на турнире сыграет 30 декабря с командой Словакии.