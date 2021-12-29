Шубенков вошел в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вошел в состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Состав комиссии из девяти человек был утвержден президиумом ВФЛА. Помимо Шубенкова, в комиссию вошли Александра Бутвина (многоборье), серебряный призер чемпионата мира Василий Мизинов (спортивная ходьба), Наталья Назарова (бег на 400 метров), Николай Орлов (метание копья), Глеб Сидорченко (метание диска), бронзовый призер чемпионата Европы Алексей Федоров (тройной прыжок), Вера Филатова (бег на 200 метров) и Юрий Чечун (марафонский бег).

На первом заседании комиссия выберет из своего состава председателя и представит его кандидатуру на утверждение президиуму ВФЛА. Председатель комиссии спортсменов сможет присутствовать на заседаниях президиума с правом совещательного голоса.

Шубенкову 31 год, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. В его активе также две серебряные медали чемпионатов мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).