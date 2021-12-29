Названы даты проведения чемпионатов мира по хоккею с мячом в Иркутске и Сыктывкаре

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Перенесенный с 2020 года чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске пройдет с 9 по 16 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом.

Чемпионат мира дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Мировое первенство, которое должно было пройти в 2021 году в Сыктывкаре и также было перенесено, пройдет с 27 марта по 3 апреля 2022 года. Место проведения турнира осталось неизменным.

Последний чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся в 2019 году в Швеции. Его победителем стала сборная России, в финале обыгравшая хозяев со счетом 6:5 в дополнительное время.

Также сообщается, что женский чемпионат мира 2022 года перенесен с января на март. Турнир пройдет в одном из двух шведских городов - Векшё или Эребру.