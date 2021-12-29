В сборной России считают, что Сориной не удалась работа на спусках в лыжной гонке на 10 км

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Татьяна Сорина недостаточно отработала на спусках в гонке на 10 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

Первое место заняла финка Кертту Нисканен, преодолевшая дистанцию за 27 минут 4 секунды. Сорина стала восьмой (отставание - 48,3 секунды). Россиянки Наталья Непряева (+30,5) и Юлия Ступак (+48,1) заняли третье и седьмое места соответственно.

"Сориной не удалось отработать спуски, это самое главное, - сказал Сорин. - Где бы она ни проходила в верхней точке, то по времени боролась бы за тройку, а финиш находится в самом низу. Когда она приехала на финиш и проиграла по несколько секунд тем, у кого выигрывала, это оставило большие вопросы к прохождению спусков и работе лыж".

"Это вопрос не к сервис-бригаде. Все бегут на одной смазке, надо разбираться, не думаю, что какой-то залет есть по смазке, нужно сесть и спокойно поговорить, понять, в чем была причина. В целом хороший результат, трое оказались в десятке, один подиум, для девушек очень хороший результат. Но Татьяне сегодня можно было бороться за более высокие места, самочувствие позволяло", - добавил Сорин.

Многодневка завершится 4 января.