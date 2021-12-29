Путин вручил госнаграды хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии матча Ночной хоккейной лиги, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге, вручил госнаграды трем прославленным российским хоккеистам.

Александр Якушев, который сейчас является председателем Совета легенд лиги, получил из рук главы государства орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский награжден орденом Александра Невского. Этой же награды удостоен и Алексей Касатонов - генеральный директор Ночной хоккейной лиги.

На церемонии также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Россию днем ранее для участия в неформальном саммите СНГ.