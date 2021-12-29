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Тур де Ски

Бородавко: Спицов является одним из претендентов на участие в скиатлоне на Олимпиаде

Старший тренер сборной России считает, что на "Тур де Ски" лыжник провел одну из лучших гонок классическим стилем в карьере

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Денис Спицов провел одну из лучших гонок классическим стилем в карьере, заняв седьмое место в лыжном забеге на 15 км "Тур де Ски", и является одним из претендентов на участие в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Победителем гонки стал финн Ииво Нисканен с результатом 34 минуты 51,7 секунды. Отставание Спицова составило 55,7 секунды.

"Очень сильно удивил Денис Спицов. Для себя в "классике" он показал один из лучших стартов за карьеру, - сказал Бородавко. - Это говорит о его хорошем функциональном состоянии, и на сегодняшний день он является одним из претендентов на участие в скиатлоне [на Олимпиаде]. У нас не так много спортсменов, которые одинаково могут владеть и "классикой", и "коньком".

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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"Тур де Ски"
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